Рыбак предлагает завтра рассмотреть изменения к закону об "амнистии" евромайдановцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Спикер отметил, что пока еще понимания с оппозицией по этому вопросу нет, хотя она и требует выполнения принятого закона.

Рыбак подчеркнул, что в законе содержится много политических норм, а для выполнения закона необходимо внести изменения в него.

Также Рыбак назвал “ложью” комментарии некоторых СМИ по поводу того, что якобы Рыбак предлагает ограничить действие закона 26 декабря.

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“Это ложь”, - заявил он.

По его словам, речь идет не о его инициативе, а о норме, которая записана в самом законе.

Как сообщал УНИАН, Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, имевших место во время проведения мирных собраний" был принят Верховной Радой, подписан Президентом Виктором Януковичем, и он вступил в силу 26 декабря.

Закон предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.

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В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно «применить на практике из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».

9 января председатель ВР Владимир Рыбак заявил о необходимости внесения изменений в закон об амнистии участников Евромайдана.

Спикер парламента обратился к руководителям парламентских фракций с просьбой в кратчайшие сроки подготовить предложения к данному закону.

"Судебная практика показала, что данный закон не может быть реально использован в течение 10 дней со дня вступления в силу, а именно, до 4 января 2014 года включительно, поскольку он не имеет аналогов в законодательной практике и выходит за рамки правового поля нашего государства", - отметил Рыбак в письме руководителям парламентских фракций.

«Еще больше осложняет ситуацию то, что подавляющее большинство положений закона имеют неконкретный характер, - отмечает руководитель парламента. - Так, не названы субъекты освобождения от ответственности, нет перечня уголовных и административных правонарушений, за совершение которых лица будут освобождаться от ответственности, эта обязанность возлагается на неопределенные «уполномоченные органы».

Учитывая это Рыбак предложил подготовить проект изменений к данному закону.

По его мнению, проект должен предусмотреть освобождение от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных им лиц, которым сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины, при условии, что такие преступления совершены ими до 26 декабря 2013 года включительно и связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября 2013 года.

«Органы досудебного расследования должны закрыть уголовные производства, начатые в связи с преступлениями, предусмотренными статьей 1 данного закона, по которым ни одному лицу не сообщалось о подозрении или личность правонарушителя не установлена. Выполнение закона в части освобождения от уголовной ответственности возложить на суды, установить порядок освобождения от уголовной ответственности. Закон должен вступить в силу со дня его опубликования и подлежит выполнению на протяжении одного месяца», - отмечает председатель Верховной Рады.

По мнению Рыбака, такой способ решения этого вопроса позволит ликвидировать возникшую правовую коллизию и реально освободить от ответственности лиц по поводу событий, имевших место во время проведения массовых акций.