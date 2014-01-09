Рыбак призывает срочно подготовить изменения в закон об амнистии участников Евромайдана

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился к руководителям парламентских фракций с просьбой в кратчайшие сроки подготовить предложения к Закону Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний» и внести проект изменений к данному закону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

«Судебная практика показала, что данный закон не может быть реально применен в течение 10 дней со дня вступления в силу им, а именно - до 4 января 2014 года включительно, поскольку он не имеет аналогов в законодательной практике и выходит за пределы правового поля нашего государства», - говорится в письме Рыбака руководителям фракций Партии регионов, «Батькивщина», «УДАР», «Свобода», Коммунистической партии Украины.

«Еще больше осложняет ситуацию то, что подавляющее большинство положений закона имеет неконкретный характер, - замечает руководитель парламента. - Так, не названы субъекты освобождения от ответственности, нет перечня уголовных и административных правонарушений, за совершение которых лица будут освобождаться от ответственности, эта обязанность возлагается на неопределенные «уполномоченные органы».

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Учитывая это, Рыбак предлагает подготовить проект изменений к данному закону.

По его мнению, проект должен предусмотреть освобождение от уголовной ответственности в порядке и на определенных им условиях лиц, которые извещены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины, при условии, что такие преступления совершены ими до 26 декабря 2013 года включительно и связаны с массовыми акциями протеста, которые начались 21 ноября 2013 года.

«Органы досудебного расследования должны закрыть уголовные производства, начатые в связи с преступлениями, предусмотренными статьей 1 данного закона, в которых ни одному лицу не сообщалось о подозрении или личность правонарушителя не установлена. Выполнение закона в части освобождения от уголовной ответственности возложить на суды, установить порядок освобождения от уголовной ответственности. Закон должен вступить в силу со дня его опубликования, и подлежит выполнению в течение одного месяца», - отмечает председатель Верховной Рады.

По мнению Рыбака, такой способ решения этого вопроса позволит ликвидировать возникшую правовую коллизию и реально освободить от ответственности лиц по поводу событий, имевших место во время проведения массовых акций.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций. Документ освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста с 21 ноября до дня вступления в силу закона.

23 декабря Президент Виктор Янукович подписал данный закон.

В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно «применить на практике из-за отсутствия в законодательстве механизмов его реализации».

В то же время 8 января народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель по итогам встречи оппозиционных депутатов с генпрокурором Виктором Пшонкой сообщила, что оппозиция договорилась с руководством Генпрокуратуры о создании рабочей группы по разъяснению норм закона о прекращении преследований участников протестов с целью немедленного выполнения данного закона.

"Мы услышали от генпрокурора и его заместителей, что они не могут выполнить данный закон, поскольку не прописана процедура его выполнения. 2,5 часа мы показывали, каким образом они открывали дела без закона и каким образом мы предлагаем их закрыть", - сообщила Кужель.

"Мы пришли к пониманию, что с завтрашнего дня начнет работать рабочая группа юристов, которые готовили данный закон, вместе с прокуратурой, которая должна дать разъяснение относительно выполнения данного закона, и в случае необходимости подготовит дополнения к закону, которые будут проголосованы в парламенте на следующей неделе. В случае, если представители прокуратуры не найдут аргументов относительно возможности выполнения данного закона, оппозиция будет требовать наказать виновных в его невыполнении", - объяснила Кужель.