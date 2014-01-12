Народное вече на Майдане 12 января. Фотогалерея
19:58, 12 января 2014Политика
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Сегодня, 12 января, в Киеве состоялось первое в новом году Народное вече
По данным СМИ, в вече приняли участие около 50 тысяч человек.
Народное вече 12 января
Народное вече 12 января
Народное вече 12 января
Народное вече 12 января
Народное вече 12 января - Руслана и Ольга Богомолец
Народное вече 12 января / Фото: Reuters
Народное вече 12 января / Фото: Reuters
Народное вече 12 января / Фото: Reuters
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