Народное вече на Майдане 12 января. Фотогалерея

Сегодня, 12 января, в Киеве состоялось первое в новом году Народное вече

По данным СМИ, в вече приняли участие около 50 тысяч человек.

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