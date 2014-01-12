Народное вече на Майдане 12 января. Фотогалерея

19:58, 12 января 2014
Политика
6653 0

Сегодня, 12 января, в Киеве состоялось первое в новом году Народное вече

По данным СМИ, в вече приняли участие около 50 тысяч человек.

Народное вече 12 января
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter