Суд разрешил фото- и видеофиксацию процесса по делу Власенко

Соответствующее ходатайство внес сам Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Власенко отметил, что «именно этот суд разрешал это (фиксацию допросов свидетелей) по другим делам. Прошу эту практику обобщить, и разрешить видеофиксацию всего судебного процесса, включая допрос свидетелей».

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В свою очередь, коллегия судей дала разрешение на проведение аудиозаписи и фото- и видеофиксации заседания с учетом технических возможностей.

Рассмотрение дела проходит в маленьком помещении, в котором не могут разместиться все желающие, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд избрал Сергею Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан на протяжении двух месяцев каждый понедельник и четверг с 9.00 до 11.00 прибывать в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут предоставить ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силу против Окунской. Он называет обвинение абсурдным и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.