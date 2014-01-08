В оппозиции рассказали, почему последнего арестованного на Банковой никак не освободят

Печерский районный суд Киева отказал в освобождении активиста Ярослава Притуленко, арестованного за события на Банковой.

Об этом в своем Twitter сообщил Андрей Шевченко, депутат от фракции "Батькивщина".

"Судья Гладун зачитала решение по Притуленко: в освобождении отказать", - сообщил депутат.

Шевченко говорит, что судья заявила о невозможности применить закон об амнистии к заключенному Притуленко, но новые дела против активистов могут быть открыты.

"Судья Гладун взялась толковать закон об амнистии: применить его невозможно, новые производства против активистов за события 21.11-19.12 возможны", - написал в Twitter Шевченко.

Как сообщал УНИАН, ранее, 3 января, Печерский районный суд Киева перенес на 8 января рассмотрение дела Притуленко.

По информации "Украинской правды", заседание суда длилось не более 5 минут. Сам Притуленко не был доставлен в суд. Ни один представитель Генеральной прокуратуры тоже не явился. Адвокаты убеждены, что дело можно было рассматривать в пятницу, но судья Кристина Гладун приняла решение о перенесении заседания на 17.00 среды, 8 января.

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По мнению правозащитников, власть игнорирует принятый конституционным большинством закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний". Согласно этому документу, деяния Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы.

Закон обязывает закрыть все ранее открытые уголовные дела и производства против активистов в течение 10 дней, то есть - до 4 января. Таким образом, как объяснил защитник Притуленко Виталий Касько, 3 января, по сути, это последний рабочий день, когда может быть применен данный закон.

Справка УНИАН. В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти, которая отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, находившиеся на месте происшествия, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском.

Затем милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, с другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы.

В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек. 3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря.

Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Однако 4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что задержанные при пикетировании Администрации Президента 1 декабря были мирными участниками митинга, которые не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения “Беркут”.