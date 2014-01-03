Прокуратура объяснила, почему ее не было в суде по делу арестованного за события на Банковой

Представитель прокуратуры не пришел в Печерский райсуд города Киева на рассмотрение дела Ярослава Притуленко, «потому что процессуальный руководитель в уголовном производстве не был извещен о его проведении».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Сегодняшнее заседание в Печерском райсуде города Киева по поводу жалобы защиты подозреваемого Ярослава Притуленко (единственного из девяти задержанных 1 декабря на ул. Банковой активистов, остающегося под арестом, – УНИАН) состоялось без участия представителя прокуратуры в связи с тем, что процессуальный руководитель в уголовном производстве не был извещен о его проведении и не получал официальную заявку на участие в таком заседании. Кроме того, не сообщалось о рассмотрении указанной жалобы и в телефонном режиме дежурному прокурору, который работал в выходные и праздничные дни», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, Печерский районный суд Киева перенес на 8 января рассмотрение дела Притуленко.

По информации "Украинской правды", заседание суда длилось не более 5 минут. Сам Притуленко не был доставлен в суд. Ни один представитель Генеральной прокуратуры тоже не явился. Адвокаты убеждены, что дело можно было рассматривать в пятницу, но судья Кристина Гладун приняла решение о перенесении заседания на 17.00 среды, 8 января.

По мнению правозащитников, власть игнорирует принятый конституционным большинством закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний". Согласно этому документу, деяния Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы. Закон обязывает закрыть все ранее открытые уголовные дела и производства против активистов в течение 10 дней, то есть - до 4 января. Таким образом, как объяснил защитник Притуленко Виталий Касько, 3 января, по сути, это последний рабочий день, когда может быть применен данный закон.