Сегодня Печерский суд рассмотрит дело последнего арестованного на Банковой

3 января из-за отсутствия стороны обвинения суд перенес рассмотрение дела Ярослава Притуленко, сообщает Радио Свобода.

Адвокат Притуленко Виталий Каско заявил, что это отказ суда прекратить преследование его подзащитного является нарушением принятого парламентом и подписанного президентом закона «Об устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц касательно событиях, которые имели место во время проведения мирных собраний».

По теме: Прокуратура объяснила, почему ее не было в суде по делу арестованного за события на Банковой

Закон освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий касательно их действий и решений в период с 21 ноября до дня вступления закона в силу.

Документ также определяет, что все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые в связи с событиями в период с 21 ноября и до дня вступления в силу закона, подлежат закрытию.