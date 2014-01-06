Меркель, получившая травму, может завтра вернуться к работе

Об этом сообщают РИА "Новости".

Меркель из-за травмы отменила ряд встреч, но уже во вторник может вновь появиться на публике – в графике Меркель, который опубликован на сайте пресс-службы правительства, значится намеченный на этот день прием.

О том, что Меркель упала при катании на беговых лыжах и пострадала, стало известно в понедельник. Инцидент произошел в Швейцарии еще до Нового года, однако насколько серьезна эта травма, канцлер узнала только 3 января - во время медобследования, которое прошло уже по ее возвращении в Берлин. Сначала Меркель полагала, что у нее только ушиб. Но рентген показал, что также пострадала одна из тазовых костей: у главы правительства трещина левой подвздошной кости.

Ранее ряд встреч с участием Меркель был отменен. Но исполнять свои обязанности канцлер Германии продолжит, в частности она будет работать с документами. Кроме того на вторник в ведомстве федерального канцлера запланирован прием детей, которые в рождественские праздники колядовали, собирая деньги на благотворительность. Пока участие Меркель в этой традиционной построждественской встрече не отменено. Так что уже во вторник глава кабмина может впервые после известия о ее травме ненадолго показаться на публике. А в среду она, как полагают немецкие СМИ, может принять участие в заседании правительства.

Опрошенные журналистами медики предполагают, что Меркель не прикована к постели, хотя при ходьбе ей могут понадобиться костыли. Они также отмечают, что такие травмы лечатся довольно быстро и проходят без осложнений и последствий.

СМИ уже начали выдвигать свои версии причин произошедшего с канцлером инцидента. Как пишет онлайн-версия таблоида Bild, лыжам, на которых каталась Меркель, скорее всего, уже около 20 лет. По данным издания, речь идет о сине-белых лыжах модели Germina Alpha CS, которые выпускались с 1992 по 1995 год. Поэтому Bild не исключает, что причиной аварии могла стать поломка лыж из-за сильного износа.