Меркель получила сильный ушиб и перелом, катаясь на беговых лыжах

Ей пришлось отменить все официальные встречи и поездки на ближайшие три недели. Об этом, как передает Bild, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

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Меркель должна будет соблюдать постельный режим, и ей придется временно отказаться от перелетов. При этом, как отмечает Berliner Zeitung, канцлер намерена в полной мере выполнять свои обязанности и работать преимущественно из дома. Меркель планирует уже в среду, 8 января, лично провести очередное заседание правительства, сообщает Lenta.ru.

Травму Меркель получила в конце 2013 года во время рождественских каникул, которые она проводила в швейцарском Санкт-Морице. Непосредственно после падения канцлер решила, что она отделалась ушибом, однако в пятницу, 3 января, Меркель обратилась к врачу, который диагностировал трещину кости таза.

После несчастного случая канцлер отменила запланированный ранее на 8 января визит в Польшу и прием премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в Берлине 9 января.

Как сообщал УНИАН, знаменитый гонщик Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму в результате падения на горнолыжном курорте и уже несколько дней находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы.