Парубий рассказал, когда Евромайдан опять попытаются разогнать

После новогодних и рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.

Об этом заявил Радио Свобода комендант палаточного городка на Майдане, народный депутат Андрей Парубий (фракция «Батькивщина») .

По его словам, «сразу после праздников политическая активность усилится, и это будет хорошим периодом для нашего перехода в наступление».

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Одновременно Андрей Парубий допускает, что к активным действиям готовится не только оппозиция, но и власть.

«Активные действия с нашей стороны начнутся после Рождества. Но мы подозреваем, что могут быть активные действия и со стороны власти. Конечно, мы попытаемся заставить Януковича услышать нас. Но может быть, что и Янукович сделает еще одну попытку разогнать Майдан - на это очевидно следует ожидать после 8 января», - отмечает комендант Майдана.