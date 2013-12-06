Эксперты рассказали, разгонят ли Евромайдан силой второй раз

Эксперты не исключают силового разгона участников акции гражданского протеста, который продолжается на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политологи заявили на пресс-конференции.

Так, директор Института украинской политики Кость Бондаренко считает, что во власть является «лагерем ястребов» и «лагерем голубей», и если победят первые, то возможна реализация силового сценария, который приведет к расколу Украины.

По мнению директора Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, если власть прибегнет к силовому варианту, то возникнут риски для самой власти при воплощении этого сценария.

Он также прибавил, что абсолютное большинство людей у власти понимают, что 30 ноября при разгоне Евромайдана была сделана грубая ошибка.

Эксперт отметил, что искушение реализовать силовой сценарий может возникнуть, если Майдан пойдет на убыль, и тогда могут прибегнуть к силовым мерам по освобождению занятых митингующими административных зданий в столице.

В то же время Фесенко считает, что последствия таких действий будут непрогнозировны: начнется цепная реакция противостояния, и Восток и Юг Украины останутся под контролем власти, а остальные территории - оппозиции. Также он прибавил, что этот сценарий будет выгоден Российской Федерации. Единственным способом избежать этого Фесенко считает переговоры между оппозицией, властью и при участии общественности.

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В свою очередь президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь Жданов считает, что реализация силового сценарий будет свидетельствовать или о том, что власть не имеет моральных ограничений, или не в состоянии просчитать последствия, или не контролирует силовиков в государстве, и кто-то действует за ее спиной.

Он прибавил, что с юридической точки зрения нельзя говорить, что митингующие захватили админздания, поскольку Дом профсоюзов и Октябрьский дворец предоставил им свои помещения законным способом на основе аренды, а что касается Киевской городской государственной администрации, то это здание не принадлежит государственной власти, а - органам местного самоуправления.

Жданов также прибавил, что силовой сценарий делегитимизирует Президента и сделает его зависимым от внешних факторов.

Как и Фесенко, Жданов считает, что Россия воспользуется последствиями силового сценария в Украине в своих политических целях.

Также Жданов прибавил, что власть сегодня уже не может игнорировать Майдан, поскольку он уже стал фактором украинской политики.

“Не стоит делать вид, что ничего не случилось. И мне непонятно, почему Президент до сих пор не заявил о своей позиции”, - сказал Жданов.

Как сообщалось, в Киеве и в других регионах Украины с 21 ноября продолжаются акции сторонников евроинтеграции, возмущенных решением Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. 30 ноября бойцы "Беркута" жестоко разогнали Евромайдан в центре Киева.

Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. 1 декабря в столице прошел митинг, в котором приняли участие до полумиллиона людей.

Оппозиция требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов.