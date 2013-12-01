На Тернопольщине власти призывают к акциям протеста, журналисты - к бойкоту властей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его заявлении, размещенном вчера на официальном сайте облсовета.

«Кровавый рассвет 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве стал очередным надругательством над Конституцией Украины, демократическими европейскими принципами, о которых полтора года говорила центральная власть во главе с Президентом. Мирное собрание сторонников евроинтеграционного продвижения Украины власть отдала на произвол беркутовцам. Вместо того, чтобы исполнять прямые обязанности, возложенные на них, и бороться с организованной преступностью, вооруженные до зубов спецподразделения пошли против мирных, невооруженных людей, которые собрались для того, чтобы, в соответствии со статьями Конституции Украины на мирные собрания, выразить собственную точку зрения. Это прямое нарушение прав человека и свободы слова», – подчеркнул в заявлении Хоминец.

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В то же время, журналисты Тернополя призывают своих коллег бойкотировать властные институты и прекратить освещать их деятельность.

Соответствующее обращение они приняли вчера вечером.

«Мы, представители тернопольских СМИ, независимые журналисты, члены НСЖУ и НПЖУ и общественных организаций Тернопольской области заявляем: любой возможный диалог власти и общества разъединила кровь мирных граждан. После грубого разгона Евромайдана мы считаем сотрудничество с Кабинетом министров, Президентом и его Администрацией, Тернопольской ОГА и всеми РГА глубоко аморальным, а потому – неприемлемым. Мы будем бойкотировать деятельность этих институтов и сможем возобновить информационное сотрудничество только тогда, когда будут наказаны все виновные в преступлении против участников Евромайдана, а власть на деле откажется от насилия в отношении всех, кто реализует свое неотъемлемое конституционное право на свободу мирных собраний», – выразили свою позицию журналисты Тернополя.