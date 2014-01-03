В ГАИ заявили, что приходят домой к участникам Автомайдана вполне законно (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник отдела дорожно-патрульной службы УГАИ ГУМВД Украины в Киеве Юрий Лукиш.

По его словам, инспектора ГАИ, посещая участников Автомайдана в их домах, таким образом выясняют, кто управлял тем или иным автомобилем, когда Автомайдан ехал в «Межгорье» и к жилищам других высокопоставленных должностных лиц.

По словам Лукиша, инспектора не нарушают закон, когда посещают участников Автомайдана, поскольку действуют согласно 77 приказу МВД. Также он прибавил, что движение в колонне, состоящей более чем из 4 автомобилей без согласования с Госавтоинспецией является административным правонарушением, даже несмотря на то, что колонна автомайдановцев не в полной мере подпадает под определение автоколонны согласно ПДД.

Также он прибавил, что инспектора ГАИ останавливали только тех участников Автомайдана, у которых на авто были закрыты или загрязнены государственные номера, или тех, кто без необходимости подавал звуковые сигналы в пределах населенных пунктов.

Также Лукиша объяснил, почему инспектора ГАИ не пропускают на Майдан транспорт для обслуживания быта участников Майдана.

По его словам, для въезда в центр города грузовых автомобилей и спецтранспорта нужно специальное разрешение ГАИ, поэтому инспектора останавливают автомобили, которые везут на Майдан дрова, продукты питания и обслуживают биотуалеты.

Как сообщал УНИАН, 2 января народный депутат от «УДАРа» Сергей Аверченко заявил, что Госавтоинспекция отслеживает водителей, которые поддерживают Евромайдан и 29 декабря принимали участие в автопробеге к резиденции «Межигорье».

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В то же время юристы призывают людей, к которым домой приходят сотрудники ГАИ и приглашают на собеседования, писать информационные запросы в ГАИ и игнорировать такие приглашения.

"Я рекомендую игнорировать такие сообщения, потому что они не приводят ни к каким последствиям", - сказал, в частности, в комментарии "Украинской правде" юрист Дмитрий Йовдий.

"Или рекомендую привлекать адвокатов, чтобы они в ответ на такие действия направляли запросы в органы ГАИ с требованием разъяснить, на основании какого нормативного акта и чем руководствовался начальник соответствующего ведомства, когда направлял это письмо", - сказал Йовдий.

"Они рассчитывают на то, что из кипы тех писем, которые она разносили людям, кто-то придет на встречу, у них изымут права, техпаспорт, и ГАИ покажет, что они свою работу выполнили и привлекли кого-то к ответственности", - прибавил он.

"Если не явится, то люди лишают ГАИ возможности формировать доказательную базу. Они требуют от человека прийти, требуют дачи объяснений, требуют документы от него, и при таких обстоятельствах есть база, потому что человек пришел, написал объяснение, что он ехал или не ехал", - сказал он.

"Нужно являться лишь в том случае, если составлен протокол, и уже суд вызывает человека по этому делу. Тогда нужно являться в суд и доказывать невиновность со всеми доказательствами, которые человек может представить: что его не было, что инспектор его не останавливал. И тогда пусть инспектор доказывает, что имеет видео и что он останавливал этот транспорт", - прибавил юрист.