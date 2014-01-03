ГАИ наведалась к журналистам, которые ездили в Межгорье 29 декабря - СМИ

Сотрудники ГАИ в четверг, 2 января, приходили домой к журналистам, которые ездили в Межгорье в воскресенье, 29 декабря, передает «Украинская правда».

В том числе неизвестные люди, которые представились сотрудниками ГАИ, приходили домой к корреспонденту УП Оксане Коваленко.

Поскольку самой журналистки в этот момент дома не было, а ее отец отказался открывать дверь, гаишники оставили "записку" с приглашением явиться в кабинет к инспектору.

В телефонном разговоре инспектор Александр Панченко отказался сообщать какие-либо подробности, кроме того, что журналистка якобы не остановилась по требованию ГАИ 29 декабря.

Во время разговора Панченко спросил, ехала ли журналистка в автоколонне.

Читайте также: Активисты Евромайдана сегодня будут пикетировать столичную ГАИ

По информации УП, также ГАИ приглашала другую журналистку - Татяну Штан. Об этом она рассказала в эфире "Общественного ТВ". Штан отреагировала на приглашение и 2 января пришла в Оболонскую ГАИ. Только там она узнала, что "не остановилась по требованию ГАИ на КПП на Вышгород 29.12.2013". На нее составили протокол и забрали права.

Как известно, в воскресенье, 29 декабря, Автомайдан и другие киевляне ездили в Межгорье, где размещена резиденция Президента Виктора Януковича, к домам лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука и премьер-министра Николая Азарова в Конче-Заспе.