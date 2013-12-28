Участники Автомайдана планируют посетить резиденции Януковича, Азарова и Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в пресс-центре Штаба народного сопротивления сообщили лидеры оппозиции Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк.

“Завтра будет автомобильная туристическая экскурсия в резиденцию Президента, в резиденцию премьер-министра Азарова и в резиденцию Рыбака. Ее задача - передать резолюцию с требованиями: первое - освобождение политзаключенных, второе - наказание бандитов и третье – отправить правительство в отставку”, - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что завтра в рамках Вече планируется утвердить эту резолюцию.

Яценюк заверил, что если эти высокопоставленные должностные лица не услышат требование украинского народа, то участники акции планируют написать его на дорогах, по которым те ездят на работу, чтобы каждый день читали.

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В свою очередь Тягнибок информировал, что в Штабе народного сопротивления в распоряжении имеется информация, что власть на завтра может подготовить какие-то провокации как на Майдане Незалежности, так и во время движения Автомайдана.

При этом Тягнибок еще раз подчеркнул, что это мирная акция, как и все предыдущие, о них всегда предупреждали заранее, и в случае, если будут какие-то провокации, то это будет расцениваться как провокации со стороны власти.

Также Тягнибок отметил, что сегодня на заседании Совета общественного объединения “Майдан” был принят план, согласно которому будут отмечаться Новогодние и Рождественские праздники.

В свою очередь лидер партии “УДАР” призвал как киевлян, так и жителей из других городов завтра приехать и принять участие в Народном вече.

“Я уверен в том, что наш завтрашний Майдан, наше Вече пройдет хорошо”, - сказал Кличко.