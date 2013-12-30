Соцопрос R&B: Если бы выборы проводились сейчас, за Януковича проголосовали бы 25%

Об этом говорят данные компании Research & Branding Group, которая провела исследование общественного мнения жителей Украины относительно их оценки текущей ситуации в стране.

Если бы выборы главы государства проводились сейчас, то победу на них одержал бы нынешний Президент Виктор Янукович. За него отдали бы свои голоса 25% граждан.

Второе место занял бы лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, которого поддерживают 14% избирателей. При этом Юлия Тимошенко и Петр Порошенко могут рассчитывать на поддержку всего лишь 8%, Арсений Яценюк – 5% граждан.

Замыкают рейтинг лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и руководитель КПУ Петр Симоненко – за них готовы проголосовать по 4% избирателей.

Стоит также отметить, что, по данным соцопроса, около половины украинцев (47%) в целом позитивно оценивают московские договоренности Виктора Януковича о снижении цены на газ и предоставлении Россией кредита Украине. При этом противоположной точки зрения придерживаютсяменьшее число граждан – всего 27% опрошенных.

Как отмечают в кампании Research & Branding Group, сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины, АР Крым, городах Киев и Севастополь.