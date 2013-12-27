Амнистированные участницы Pussy Riot собираются сотрудничать с Навальным

Правозащитный фонд, который создадут Мария Алехина и Надежда Толоконникова, будет собирать средства за счет краудфандинга, то есть пожертвований со стороны частных лиц. Об этом Алехина и Толоконникова заявили на пресс-конференции 27 декабря, сообщает Лента.ру.

В числе людей, которые будут следить за расходованием средств, войдут Алексей Навальный, а также Сергей Власов из «Росузника» и эксперт Совета по правам человека при президенте РФ правозащитник Владимир Рубашный.

По словам активисток, они не станут обращаться за финансовой помощью персонально к спонсорам, в том числе к Михаилу Ходорковскому. Упоминая бывшего главу «ЮКОСа» Толоконникова и Алехина отметили, что тот важен «как очень сильный человек, невероятная личность» и подчеркнули, что «идейное и концептуальное» сотрудничество с ним возможно.

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Алехина и Толоконникова также заявили, что не будут использовать бренд Pussy Riot в работе создаваемого фонда.

Активистки не исключили, что в будущем могут заняться политической деятельностью. Как заявила Толоконникова, «наша политическая страсть никуда не исчезла». Алехина, в свою очередь, подчеркнула, что правозащитная деятельность в любом случае осуществляется политическими методами.