Толоконникова из Pussy Riot призвала "не покупаться на нефть и газ из России" (видео)

«Я призываю к бойкоту, я призываю к честности, я призываю не покупаться на нефть и газ из России», - заявила Толоконникова.

Как сообщает Радио Свобода, она назвала недостаточной нынешнюю амнистию. По словам участницы Pussy Riot, это «косметические меры».

Кроме того, после сегодняшнего освобождения Толоконникова заявила, что будет заниматься защитой прав человека, в частности, защитой прав заключенных.

Она также заявила, что за время, проведенное в тюрьме стала «сильной и закаленной».

«Не могу сказать, что чувствую сейчас что-то невероятное. Нет, у меня обычный рабочий настрой. Освобождение - это просто груз ответственности, который ложится на меня, в том числе ответственности перед теми людьми, которые остались за забором здесь, оставшихся в Мордовии, людьми, которые хотят поддержки, помощи. И они должны ее получить от меня. Буду прилагать все усилия, чтобы помогать заключенным», - сказала Толоконникова после освобождения из тюрьмы в Красноярске.

Ее отпустили по амнистии, объявленной на прошлой неделе в России. Перед этим сегодня в Нижнем Новгороде из тюрьмы отпустили и коллегу Толоконниковой Марию Алехину.

Алехина ранее назвала амнистии профанацией и пропагандистским актом и подчеркнула, что отказалась бы от помилования, если бы могла.

17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за пение «Богородица, Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя. Их приговорили к двум годам за решеткой, впоследствии приговор Самуцевич заменили на условный.