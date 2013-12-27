Тимошенко в очередной раз отказалась ехать в суд - источник

Как передает корреспондент УНИАН, в 8:00 с территории медучреждения выехали автозак, 2 автомобиля скорой помощи, микроавтобус и три милицейские машины.

В настоящее время количество сотрудников милиции на территории ЦКБ значительно уменьшилась. Получить подтверждение или опровержение того, повезли Юлию Тимошенко на судебное заседание пока не удалось.

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Из собственных источников УНИАН стало известно, что Тимошенко на судебное заседание не повезли, якобы она в очередной раз отказалась участвовать в заседании.

В пресс-службе ГПтС подтвердили информацию о том, что Тимошенко отказалась от этапирования и участия в судебном заседании.

Сегодня утром во время общения с руководителем колонии, который предложил экс-премьеру пройти в конвойный автомобиль, который ждал на улице, последняя отказалась, ссылаясь на отсутствие рекомендаций немецких врачей участвовать в судах.

На все замечания о том, что немецкие врачи уже полгода ее не посещают, а суд вызывает больше года - осужденная никак не реагировала, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, в Харькове продолжится суд по делу относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» по обвинению Тимошенко.

Заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 10.00.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ, 6 декабря, продолжалось около 30 минут, и затем был объявлен перерыв до 27 декабря в связи с отсутствием на заседании подсудимой Тимошенко, которая проходит стационарное лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Защита экс-премьера на этом заседании в очередной раз ходатайствовала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто, и законность этого решения подтвердил Верховный суд Украины.

В свою очередь судья Константин Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии подсудимой Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Тимошенко уголовное дело.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «Единые энергетические системы Украины».

Заседания Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации переносятся с апреля 2012 года в связи с отсутствием Тимошенко на заседаниях учитывая прохождение ею стационарного лечения.