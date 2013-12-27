В больницу к Тимошенко прибыли конвойные автомобили, тюремщики ничего не комментируют
В Центральную клиническую больницу "Укрзализныци" в Харькове, в стационаре которой продолжает лечение экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыл кортеж конвойных автомобилей
Как передает корреспондент УНИАН, в 7:00 перед главным входом в медицинское учреждение уже стояли карета скорой медицинской помощи, автозак и сопроводительный автомобиль ГАИ.
На подъездной в больницу дороге также стоят сотрудники ГАИ. На территории ЦКБ видно нескольких милиционеров, а также молодых люди в штатском. В это время милиционеры продолжают прибывать на автомобилях.
Так, в медицинское учреждение прибыли представители управления ГПтС в Харьковской области.
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В пресс-службе управления ГПтС в Харьковской области корреспонденту УНИАН сказали, что не владеют информацией о том, что Тимошенко собираются транспортировать на сегодняшнее судебное заседание по делу ЕЭСУ.
В это время перед проходной ЦКБ "Укрзализныци" сторонников Юлии Тимошенко, которые, как правило, здесь дежурят, нет.