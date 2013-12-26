Корнацкий будет требовать пересчета голосов на довыборах в Раду

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, пишет Gazeta.ua.

"Имели место нарушения, которые в своей системе эти выборы практически превратили в фарс со стороны власти. Были так называемые карусели, был массово организован подвоз избирателей, был широко распространен подкуп", - рассказал Корнацкий.

Подкуп голосов кандидат в нардепы назвал наиболее отвратительным.

По теме: ЦИК просит МВД проверить информацию о фальсификации выборов в Первомайске

"Те воры, которые сейчас при власти, которые много лет обворовывают народ и обокрали его до такой степени, что народ готов не только свой ​​голос, а чуть ли не душу продать за несчастные 40-50 долларов. Этим пользуются и они это делают умышленно. Власть, которая декларирует, что беспокоится об улучшении, за благосостояние народа, на самом деле делает все возможное для того, чтобы этот народ сделать еще больше нищим. И не только обворовывает для того, чтобы самой обогатиться, чтобы иметь электорат, который очень легко купить и запугать, манипулировать", - отметил он.

Корнацкий убежден, что по сравнению с прошлым годом в этом году за него проголосовали на 15 % больше избирателей. Он рассказал, что за несколько дней до выборов на избирательных участках были изменены работники.

"Были изменены все кадры на бюджетников из города Вознесенск, которых привез на избирательный округ бывший мэр города Вознесенск, а ныне народный депутат от Партии регионов Гиржов. То есть на эту треть участков были поставлены на подсчет голосов проверены в многолетних кампаниях в городе Вознесенск абсолютно послушные административном ресурса кадры", - отметил Корнацкий .

Он добавил, что будет требовать в судебном порядке в Центральной избирательной комиссии пересчета бюллетеней.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты повторных выборов в парламент. Народными депутатами избраны Руслан Бадаев, Николай Круглов, Михаил Поплавский и Леонид Даценко.