ЦИК просит МВД проверить информацию о фальсификации выборов в Первомайске

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Поводом для обращения стало заявление кадидат от Батькищины Аркадия Корнацкого, который считает, что выборы в этом округе сфальсифицированы.

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В частности оппозиционер говорит о скоплении "агрессивно настроенных" граждан в окружной избирательной комиссии, что свидетельствовало о достоверности силовой попытки срыва работы ОИК, наблюдателей и журналистов.

В ОИК эту информацию опровергают, однако ЦИК решил попросить правоохранителей провести соответствующую проверку.

Как сообщал УНИАН, по информации ЦИК, в мажоритарном округе № 132 победу одержал председатель Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов (самовыдвиженец). За него отдали свои голоса 47,78% избирателей в округе.