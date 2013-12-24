Кличко: власть усиливает репрессии против евромайдановцев

Об этом он сказал брифинге в штабе национального сопротивления, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы слышали от представителей Партии регионов о списке, в котором более 30 человек. В этом списке, как отмечают СМИ, бывший президент Грузии Саакашвили, грузинские депутаты, бизнесмены, дипломаты, граждане США, стран ЕС", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что запрет въезда в Украину некоторым иностранцам это и давление на оппозиционных депутатов.

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" Потому что в этом списке, например, и муж народного депутата от "УДАРа" Марии Ионовой - Мирон Василик. Он гражданин США и уже около 20 лет живет в Украине", - сказал Кличко.

Политик отметил, что сегодня звучат угрозы и в сторону родственников активистов "УДАРа". В частности, угрожают родителям куратора Молодежного крыла партии "УДАР" Дмитрия Билоцерковца.

Лидер "УДАРа" требует от МИД и СБУ не поддерживать провокационную инициативу властей и не толкать Украину к международной изоляции.

"Не делайте забор вокруг Украины, не пытайтесь обнести Украину колючей проволокой. А представителям власти, которые освящают такие инициативы, хочу напомнить, что они ездят и в Европу, и в Соединенные Штаты. И пусть оценивают адекватность своих действий", - отметил Виталий Кличко.