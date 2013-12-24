Кличко назвал возможный арест лидеров оппозиции фатальной ошибкой власти

Об этом он заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления, комментируя информацию о возможных арестах лидеров оппозиции, сообщили УНИАН в пресс-службе "УДАРа".

"Я могу сказать, если такое произойдет, это будет фатальная ошибка со стороны власти. Мы не боимся арестов. Вся страна видит, что каждый человек, который выходит на Майдан, борется за свое будущее, за правду, за социальную справедливость», - подчеркнул Кличко.

«Надеюсь, власть не допустит очередной ошибки", - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря СБУ открыла уголовное производство по факту призывов к насильственному свержению государственной власти.

Уголовное производство по ст.109 Уголовного кодекса Украины открыто «в связи с призывами отдельных политиков к насильственному изменению власти».

Позднее лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что по уголовному делу о свержении государственной власти проходят он и еще ряд политиков.

В частности, по словам Яценюка, по этому делу, кроме него, проходят народный депутат от “Батькивщины” Александр Турчинов, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и еще 8 человек.