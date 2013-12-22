В Днепропетровске около двух тысяч человек поддержали вече в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, его участники хором скандировали «Киев, мы с тобой!», «Банду геть!».

Во главе колонны участники акции несли Вифлеемский огонь, доставленный днепропетровскими скаутами с Евромайдана в Киеве. Перед шествием состоялся двухчасовый митинг под государственными флагами Украины и флагами Евросоюза.

Во время митинга его участники нарядили елку записками с пожеланиями к власти. Также к елке принесли пакет с сухарями с надписью «Для Януковича и Азарова».

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Участники Днепропетровского вече жестко критиковали действия Президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова. Они также выступили за назначение технического правительства в Украине для решения первоочередных экономических проблем.

Организаторы акции призвали жителей Днепропетровска продолжить местный Евромайдан, который проходит ежедневно на Европейской площади с 16 до 18 часов.