Народное вече в Киеве. Фотогалерея

По некоторым оценкам, количество участников вече превысило сто тысяч.

В любом случае, можно с уверенностью сказать, что людей было очень много.

В вече участвовали представители разных возрастных групп.

Певица Руслана стала сопредседателем НО "Майдан"

На вече пришли и оппозиционные политики.

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