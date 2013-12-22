Народное вече в Киеве. Фотогалерея
18:09, 22 декабря 2013Политика
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Сегодня в Киеве состоялось очередное многотысячное Народное вече, на котором было объявлено о создании Народного объединения "Майдан"
Народное вече 22 декабря
Народное вече 22 декабря
По некоторым оценкам, количество участников вече превысило сто тысяч.
Народное вече 22 декабря
Народное вече 22 декабря
Народное вече 22 декабря
В любом случае, можно с уверенностью сказать, что людей было очень много.
Народное вече 22 декабря
Народное вече 22 декабря
В вече участвовали представители разных возрастных групп.
Руслана на народном вече 22 декабря
Певица Руслана стала сопредседателем НО "Майдан"
Народное вече 22 декабря
Народное вече 22 декабря
На вече пришли и оппозиционные политики.
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