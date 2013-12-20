Азаров: ЕС перед саммитом в Вильнюсе не соглашался давать Украине 20 млрд евро

Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

Он сообщил, что перед подписанием получал неофициальную информацию о готовности ЕС выделить такие средства, однако еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле не подтвердил ее в телефонном разговоре.

По теме: Правительство ФРГ: требование Азарова о 20 миллиардах - отвлечение внимания от Майдана

«Я не помню, что такое обещание было», - сказал еврокомиссар, сообщил Азаров.

Премьер также подчеркнул, что ЕС не мог принять решение о выделении средств без внесения их в расходную часть бюджета ЕС.

«Никто из ответственных лиц ЕС даже близко не захотел слышать об этой цифре», - отметил Азаров.

При этом премьер сообщил, что намерен направить в издании Financial Times запрос в связи с публикацией.

”Я завтра же напишу запрос и попрошу, чтоб эта газета сослалась на реального источника”, - заявил Азаров.