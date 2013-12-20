Азаров: ЕС перед саммитом в Вильнюсе не соглашался давать Украине 20 млрд евро
Премьер-министр Украины Николай Азаров опровергает информацию издания Financial Times, которая ссылаясь на источник сообщила о том, что Европейский Союз перед саммитом в Вильнюсе соглашался выделить 20 миллиардов евро финансовой помощи Украине в случае подписания соглашения об ассоциации.
Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.
Он сообщил, что перед подписанием получал неофициальную информацию о готовности ЕС выделить такие средства, однако еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле не подтвердил ее в телефонном разговоре.
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«Я не помню, что такое обещание было», - сказал еврокомиссар, сообщил Азаров.
Премьер также подчеркнул, что ЕС не мог принять решение о выделении средств без внесения их в расходную часть бюджета ЕС.
«Никто из ответственных лиц ЕС даже близко не захотел слышать об этой цифре», - отметил Азаров.
При этом премьер сообщил, что намерен направить в издании Financial Times запрос в связи с публикацией.
”Я завтра же напишу запрос и попрошу, чтоб эта газета сослалась на реального источника”, - заявил Азаров.