Правительство ФРГ: требование Азарова о 20 миллиардах - отвлечение внимания от Майдана

Правительство Германии отклонило требование о 20 млрд евро кредита как предпосылку для соглашения Украины с ЕС, пишет Deutsche Welle.

"Этим требованием, как представляется, украинское правительство хочет отвлечь внимание от своей ответственности за актуальную и политическую ситуацию", - цитирует слова вице-спикера немецкого правительства Георга Штрайтера информационное агентство Reuters.

Вместе с тем, Штрайтер вновь подчеркнул, что двери для соглашения об ассоциации с ЕС остаются для Украины открытыми. Связанные с этим реформы и рост торговли "помогли бы Украине в долгосрочной перспективе", добавил он. Штрайтер упомянул также о реформах, провести которые уже давно требует от Украины МВФ и которые являются предпосылкой для предоставления ей кредита. Это, по словам Штрайтера, сделало бы возможной и макрофинансовую помощь Украине со стороны ЕС объемом 610 миллионов евро.

Как известно, украинский премьер-министр Николай Азаров в среду, 11 декабря, заявил, что в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС Украина потребует от Евросоюза финансовой помощи объемом 20 млрд евро. Немецкие СМИ обращают внимание на то, что такое обращение в Брюссель со стороны официального Киева прозвучало после того, как ночью в центре украинской столицы спецподразделения милиции совершили попытку силового разгона Евромайдана.

Немецкое правительство осудило насилие против участников массовых протестов в Украине, передает агентство dpa.

"Мы с большим беспокойством смотрим на действия украинских правоохранителей против демонстрантов на Майдане. Мы настоятельно призываем воздержаться от применения силы и уважать право на мирные собрания", - заявил Штрайтер.

Правительство в Украине, подчеркнул он, должно пойти на переговоры.

"Для мирного выхода из нынешней ситуации, - продолжил представитель немецкого правительства, - нужен особенно серьезный диалог украинского руководства с демонстрантами, а также украинским гражданским обществом и оппозицией".

Комментируя массовые акции протеста в Украине, он отметил, что Янукович должен ответственно относиться к желанию многих граждан. Как передает агентство AFP, немецкое правительство поддерживает миссию верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, которая находилась в Украине.