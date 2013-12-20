Врачи: чаще всего евромайдановцы болеют простудой и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил координатор врачей-волонтеров Олег Мусий.

“Практически 60% обращений участников митинга - это простудные заболевания. На втором месте — сердечно-сосудистые заболевания, которые составляют треть обращений”, - сказал Мусий, отметив, что в течение последних 3-4 суток было госпитализировано около 15 участников акции сопротивления, которым поставили диагнозы, в частности, пневмония и переутомление.

Также, по словам Мусия, санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной. А информация об угрозе туберкулеза участникам Евромайдана, по словам врача, не отвечает действительности.

В то же время он напомнил, что по периметру Майдана возле гостиницы “Украина” умер мужчина, у которого при вскрытии установили диагноз “туберкулез”. А 14 и 16 декабря были госпитализированы два человека, которым в больнице при обследовании также поставлен диагноз “туберкулез”.

“Каких-то особенностей протекания туберкулеза или заражения нет”, - отметил врач.

Он также сообщил, что ежедневно в КГГА, в Октябрьском дворце, а также в Доме профсоюзов проводится полная дезинфекция помещений.

Также, по его словам, обеспеченность медицинской службы достигает 80-90%. Впрочем, он отметил, что желание врачей и медицинского персонала принимать участие в обеспечении медицинской помощи уменьшилось, поэтому врачи-волонтеры, по словам Мусия, у которых есть такое желание, могут присоединиться к работе на Майдане.

Он также отметил, что обеспеченность медикаментами на сегодняшний день составляет около 70%.