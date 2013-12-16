Из обследованных в центре Киева туберкулез диагностирован у трех человек - КГГА

Туберкулёз диагностирован у троих из числа тех, кто обследовался на мобильных флюорографах в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, еще один человек нуждается в дополнительном обследовании для подтверждения диагноза.

В Департаменте здравоохранения КГГА информируют, что в течение трех дней 125 участников массовых мероприятий обследовались на туберкулез и другие легочные патологии. Кроме больных туберкулезом, было выявлено также шесть человек с острым бронхитом, еще двое - с пневмонией.

Обследование было организовано с 12 до 14 декабря по инициативе названного Департамента.

Согласно статистике Департамента здравоохранения, за 9 месяцев 2013 года выявлено 990 человек с активным туберкулезом. Свыше 60% являются распространителями бактерии, а, следовательно, опасными для окружающих.