В Киев стянули 3 тысячи бойцов внутренних войск со всей страны - СМИ

Как пишет “КоммерсантЪ-Украина”, об этом сообщила пресс-секретарь командующего ВВ Виктория Кушнир.

"Число военнослужащих, выходящих на службу в одну смену, корректируется в зависимости от ситуации", - отметила она.

По словам Кушнир, в Киев стянут личный состав специальных моторизованных воинских частей, подразделения специального назначения и патрульные соединения из всех территориальных управлений ВВ. Мобилизация не коснулась лишь военнослужащих, охраняющих АЭС и конвоирующих осужденных.

Кроме того, к выполнению задач в Киеве не стали привлекать солдат срочной службы призыва осени 2013 года. Однако при этом на охрану правопорядка бросили курсантов Академии внутренних войск третьего и четвертого курсов. "Будущие офицеры отрабатывают теоретические знания на практике и совершенствуют командирские навыки", - пояснила Кушнир.

Перед стянутыми в Киев бойцами стоят задачи охраны зданий органов власти, а также поддержание порядка во время проведения различных мероприятий.

Газета также пишет, что между тем представители протестующих на Майдане подчеркнули, что претензий к ВВ у них нет. "Внутренние войска ни разу не позволили себе применить грубую силу к гражданскому населению и нарушить присягу служения отечеству и народу, а не режиму, чего нельзя сказать о сотрудниках спецподразделения "Беркут"", - заявил народный депутат и координатор работы парламентариев на Майдане Сергей Соболев.