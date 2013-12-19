В Москве предлагают назвать улицу в честь украинского "Беркута" (видео)

Депутаты Пресненского района выступили с инициативой назвать улицу Подвиг подразделения "Беркут" и внутренних войск Украины и на ней установить памятный знак.

Московские народные избранники считают, что беркутовцы это заслужили тем, что отбили администрацию президента в демонстрантов, сообщае ТСН.

Инициатор переименования, районный депутат, защитница исторических достопримечательностей Москвы Елена Ткач восторженно рассказала об украинском "Беркуте". Говорит, что смотрела в Интернете, как "Беркут" Банковую защищал от демонстрантов и едва сдерживала слезы. То, что они сделали, называет подвигом. Она считает, что героизм спецподразделения, который спас Администрацию украинского президента недооценен в России. Поэтому подвигу "Беркута" предлагает посвятить маленький переулок длиной в 60 метров неподалеку от российского дома правительства и вплотную к американскому посольству. А рядом, на небольшом клочке земли установить памятный знак - что-то вроде разбитой каски "Беркута".

Московский депутат говорит, что не знала, что "Беркут" размахивал дубинками. Журналисты показали Елене Ткач самое яркое видео деяний "Беркута", которое облетело весь мир. Видео избиения и разгона Евромайдана не произвело впечатления на московского депутата.