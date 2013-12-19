Президент Литвы не едет на открытие Олимпиады в Сочи из-за давления России на Литву, Украину

Об этом Президент Литвы заявила в интервью УНИАН в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе, лидеры которого должны среди прочего обсудить и ситуацию в Украине.

"Глядя на состояние с правами человека в России, глядя на отношение к "Восточному партнерству" - когда оказывалось экономическое и политическое давление в течение последних месяцев в отношении Украины, Грузии, Молдовы... Помня, что экономическое давление и дальше оказывается на Литву - я не вижу политической возможности поехать на сочинскую Олимпиаду", - сказала литовский лидер.

Олимпийские Игры в Сочи должны состояться в феврале 2014-го года.

Напомним, на открытие Олимпиады в Сочи уже отказались ехать Презедент США Барак Обама, Президент Франции Франсуа Олланд и другие.