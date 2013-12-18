США отправили на открытие Олимпиады в Сочи спортсменок-лесбиянок

Другая представительница гей-сообщества, двукратная олимпийская чемпионка по хоккею с шайбой Кэтлин Кахоу представит Америку на закрытии Олимпиады в Сочи, говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует Reuters.

Несмотря на принятие недавнего российского закона о запрете на "пропаганду" гомосексуализма, который критики сочли дискриминационным, президент России Владимир Путин несколько раз говорил, что атлеты-геи будут встречены тепло и никакой дискриминации не будет. Он сказал, что закон нужен для защиты юного поколения.

Однако этот документ побудил правозащитников призвать к бойкоту Олимпиады. Так, президент Германии Йоахим Гаук объявил, что не приедет на Игры в Сочи, хотя был на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. Франция заявила, что ни президент Франсуа Олланд, ни кто либо из высокопоставленных французских чиновников не приедет в Сочи, и тоже не дала объяснений.

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Делегацию США в Сочи возглавила отставной чиновник - экс-глава министерства внутренней безопасности Джанет Наполитано, ныне ректор Университета Калифорнии. На Играх в Лондоне американскую делегацию возглавляла супруга президента Мишель Обама, на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году - вице-президент Джо Байден, а в Пекин в 2008-м летал президент Джордж Буш-младший и встречался там с Путиным, тогда премьером РФ.

Белый дом заявил, что график президента не позволяет ему отправиться в Сочи и отказался объяснить, несёт ли подбор делегации какой-либо политический сигнал.

"Делегация США на Олимпиаде представляет то многообразие, которое являют собой Соединённые Штаты", - сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.