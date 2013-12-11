Бойцы ВВ пообещали защищать всех, кто в этом будет нуждаться

Бойцы внутренних войск Украины, которых передислоцировали с Майдана Незалежности на защиту здания Кабинета министров, греются во внутренних помещениях правительственного здания и пьют чай в буфете, ожидая дальнейших команд руководства.

«С постели подняли, пригнали сюда. Сейчас сидим и ждем команд начальства. Что руководство скажет делать, то и будем», - сказал один из бойцов корреспонденту УНИАН.

Он отказался говорить о том, откуда они приехали, какие задачи сейчас перед ними поставлены и как много силовиков охраняет здание правительства. При этом бойцы МВД утверждают, что защищать будут тех, кто в этом будет нуждаться.

«Если люди придут и будут пытаться захватить правительство, будем защищать правительство, потому что это режимный объект. А если (премьер-министр Николай – УНИАН) Азаров будет нападать на людей, то будем защищать людей», - сказал боец.

Служащие внутренних войск МВД утверждают, что никаких премий или дополнительных доплат к зарплате им за охрану здания Кабмина обещано не было. По их словам, никаких дополнительных премиальных не получили и бойцы спецподразделения «Беркут» за разгон мирной акции студентов на Майдане Незалежности 30 ноября.

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«У меня зарплата 2 тысячи гривен, и никто мне ничего доплачивать за то, что я здесь, не будет. Никаких премий не получает и «Беркут», - сказал один из силовиков.

Оправдывать силовой разгон 30 ноября и попытку штурма майдана 11 декабря несколькими тысячами бойцов спецподразделений МВД, включая «Беркут», бойцы не стали, сославшись на то, что выполняли приказ своих командиров. «Но я бы не пошел бить людей», - неожиданно выпалил один из собеседников УНИАН.

В отличие от бойцов внутренних войск, сотрудники «Беркута», несколько автобусов с которыми стоят под зданием правительства, менее словоохотливы. В здание правительства не заходят, а из своих автобусов выходят по одному или небольшими группами. Один из «беркутовцев» сказал УНИАН, что настроение у силовиков «бодрое», они не мерзнут, а о питании и других бытовых вопросах заботится их начальство. Всего под зданием правительства находится более десятка автобусов с силовиками.

Напомним, в среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с центральной площади столицы Украины, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки. МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан. По мере того как киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».