Внутренние войска МВД группируются под Кабмином

Возле здания Кабинета министров мобилизируются подразделения МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию Кабинета министров подъехали два больших автобуса с примерно 60 бойцами МВД. Им выдают щиты и сухие пайки. Бойцы - в полном обмундировании. Они находятся в стадии боевой готовности.

При этом остается неизвестным, останутся ли бойцы возле Кабмина или направятся куда-то еще.

В то же время все улицы на подъездах к Кабмину (Садовая, Институтская и Грушевского) забаррикадированы пустыми автобусами. Обстановка пока остается спокойной. Внутри кольца сотрудников МВД видны люди характерной внешности - в спортивных костюмах, так называемые "титушки".

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Как сообщал УНИАН, в среду утром силы спецподразделений МВД оцепили центр Киева и начали вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а затем предприняли попытку штурма здания Киевской городской государственной администрации, используемого протестующими как место для ночевки.

МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

По мере того, как киевляне начали массово выходить на центральную улицу своего города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, начали отводить колонны бойцов в «правительственный квартал».

Точное число пострадавших в результате ожесточенного противостоянии в различных местах Крещатика пока ни властью, ни оппозицией не называется.