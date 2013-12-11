Штурм Майдана (видеотрансляция)

02:12, 11 декабря 2013
Политика
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Беркут проводит операцию по разгону Евромайдана


Live streaming video by Ustream

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