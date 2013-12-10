После встречи с Януковичем Эштон пошла на Майдан
20:12, 10 декабря 2013Политика
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Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон сегодня посетила Евромайдан в центре Киева
Эштон встречалась с Януковичем
Как передает корреспондент УНИАН, приблизительно в 19.30 она пришла на Майдан со стороны улицы Михайловской в сопровождении главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского и в течение приблизительно 10 минут постояла среди митингующих людей.
Участники акции, которые узнали Эштон, скандировали: «Кэтрин Эштон! Кэтрин Эштон!».
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Затем она в сопровождении Томбинского и лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка прошла к гостинице «Днепр» к припаркованному автомобилю и вместе с Томбинским покинула Крещатик.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Эштон встречалась с Президентом Украины Виктором Януковичем.
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