После встречи с Януковичем Эштон пошла на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, приблизительно в 19.30 она пришла на Майдан со стороны улицы Михайловской в сопровождении главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского и в течение приблизительно 10 минут постояла среди митингующих людей.

Участники акции, которые узнали Эштон, скандировали: «Кэтрин Эштон! Кэтрин Эштон!».

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Затем она в сопровождении Томбинского и лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка прошла к гостинице «Днепр» к припаркованному автомобилю и вместе с Томбинским покинула Крещатик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Эштон встречалась с Президентом Украины Виктором Януковичем.