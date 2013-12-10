Встреча Януковича и Эштон завершилась (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Во встрече также принял участие председатель представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, говорится в сообщении.

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Другие подробности встречи пресс-служба не приводит.