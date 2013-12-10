Встреча Януковича и Эштон завершилась (фото)

18:51, 10 декабря 2013
Политика
4687 0

В Киеве состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Во встрече также принял участие председатель представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, говорится в сообщении.

По теме: Эштон уже более двух часов общается с Януковичем

Другие подробности встречи пресс-служба не приводит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter