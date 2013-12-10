Колонна митингующих отправились в Апелляционный суд, чтобы поддержать заключенных активистов (видео)

Колонна митингующих численностью в несколько сот человек отправилась с Крещатика к Апелляционному суду города Киева для того, чтобы поддержать активистов, арестованных после столкновений на Банковой 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Апелляционном суде города Киева будет рассматриваться апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу девяти задержанным на улице Банковой 1 декабря.

По информации пресс-службы «Батькивщины», заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Павел Петренко 9 декабря на брифинге сообщил, что 10 декабря в 11:00 состоится первое судебное заседание Апелляционного суда города Киева по задержанным 24 ноября студентам, принимавших участие в мирной акции, которых затем «Беркут» жестоко избил на площади Победы и задержал.

«Их назвали якобы зачинщиками беспорядков возле Кабинета министров. Среди этих ребят есть инвалид детства, он практически ничего не видит – его фамилия Матяш. Несмотря на это, Печерский суд так же под копирку задержал их на 60 дней. В 11:00 Апелляционный суд будет рассматривать дела Романа Беленького и Олега Матяша. Александра Солоненко будут судить в среду, 11 декабря», - отметил Павел Петренко.

Судебное заседание по задержанному 1 декабря журналисту Валерию Гарагуцу состоится сегодня, в 12:40, в Апелляционном суде города Киева. На среду, 11 декабря, на 14:00, назначено рассмотрение апелляционной жалобы по делу Николая Лазаревского, в тот же день на 14:30 – дело Геннадия Черевко, на 15:00 – Сергея Нужненко. А в четверг, в 11:40, будет рассматриваться дело Александра Остащенко.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улице столицы в воскресенье, 1 декабря, вышли больше полумиллиона человек.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря. Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Однако 4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что задержанные во время пикетирования Администрации Президента 1 декабря были мирными участниками митинга, которые не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения “Беркут”.

Среди задержанных - также журналист Гарагуца, которому инкриминируют организацию столкновений на улице Банковой, хотя, по словам адвоката, журналист просто выполнял свои профессиональные обязанности.

5 декабря заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства относительно правонарушений во время акций протеста в Киеве.

В то же время Татаров отметил, что на данное время по подозрению в совершении правонарушений задержаны уже 14 человек.