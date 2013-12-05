Милиция определила круг подозреваемых в беспорядках на Банковой

Милиция определила круг подозреваемых, которые принимали участие и организовывали беспорядки в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

“У нас есть круг подозреваемых, которые в ближайшее время будут задержаны и которым будет вручено сообщение о подозрении”, - сказал он, отметив, что среди этих подозреваемых есть и лидер “Братства” Дмитрий Корчинский, и “много других лиц”.

В то же время, Захарченко сообщил, что сегодня уже задержан человек, отнявший у водителя грейдера 1 декабря ключи от транспортного средства, и человек, который привез эту технику на Банковую и использовал, пытаясь прорвать милицейский кордон.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Киеве состоялись многочисленные столкновения неизвестных в масках с правоохранителями на улице Банковой вблизи Администрации Президента. Люди в масках привезли на Банковую грейдер и пытались прорваться через кордон милиции, которая обеспечивала охрану.

4 декабря внефракционный народный депутат Петр Порошенко заявил, что предоставил МВД и Генпрокуратуре видео, свидетельствующее о том, что провокаторов на Банковую завезли заранее.

«Я предоставил видео МВД и Генеральной прокуратуре, и обратился с соответствующим заявлением, чтобы мне, как народному депутату, который вместе со многими нашими единомышленниками, тысячами киевлян пытался остановить провокацию, дали ответ», – сказал Порошенко

«К счастью, там работало больше сотни журналистов, которые сняли два чрезвычайно интересных процесса. Процесс первый – как за два часа до демонстрации во двор Администрации Президента въехали шесть автобусов, которые привезли 120-150 человек, которые абсолютно комфортно, закрыв лицо масками, вооружились топорами, ножами, молотками, петардами и всем, что необходимо для того, чтобы сделать грубую картинку кровавой бойни. Потом показать ее по всем мировым каналам для того, чтобы оправдать жестокость «Беркута» в субботу», – добавил депутат.

По его словам, 3 декабря он обратился к генеральному прокурору, продемонстрировал видео, как грейдер завозят, продемонстрировал номера телефонов, которые были указаны на этом грейдере, «то есть, кому он принадлежит. Показал кадры, как на грузовик, под охраной милиции, кран загрузил этот грейдер и вывез его».