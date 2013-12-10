Вестервелле просит Януковича не применять силу

Об этом Вестервелле заявил в понедельник в Мадриде, сообщает МИД Германии.

"Свобода мысли и собрания должны быть защищены всеми государственными органами; протесты не должны использоваться как повод для совершения актов насилия", - сказал Вестервелле.

"Уголовно-процессуальное законодательство, безусловно, не является правильным инструментом для поиска хорошего решения", - добавил он.

Вице-канцлер Германии также назвал "губительным" путь "подавления, угроз или насилия с любой стороны".

По словам Вестервелле, демонстрация в прошлые выходные на Майдане Независимости в Киеве еще раз "показали стремление украинского народа в Европу".