Вестервелле просит Януковича не применять силу
00:51, 10 декабря 2013Политика
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Вице-канцлер Германии, министр иностранных дел Гидо Вестервелле предостерегает украинскую власть от насилия в ответ на протесты.
Об этом Вестервелле заявил в понедельник в Мадриде, сообщает МИД Германии.
"Свобода мысли и собрания должны быть защищены всеми государственными органами; протесты не должны использоваться как повод для совершения актов насилия", - сказал Вестервелле.
"Уголовно-процессуальное законодательство, безусловно, не является правильным инструментом для поиска хорошего решения", - добавил он.
Вице-канцлер Германии также назвал "губительным" путь "подавления, угроз или насилия с любой стороны".
По словам Вестервелле, демонстрация в прошлые выходные на Майдане Независимости в Киеве еще раз "показали стремление украинского народа в Европу".
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