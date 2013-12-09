Милиция разобрала баррикады на Круглоуниверситетской
17:51, 09 декабря 2013Политика
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На улице Круглоуниверситетской представители правоохранительных органов оттеснили митингующих.
Как передает корреспондент УНИАН, также они разобрали защитные сооружения на этой улице, чтобы могла проехать коммунальная техника.
Как сообщал УНИАН, митингующие окружены с улицы Круглоуниверситетской и Лютеранской кордонами правоохранительных органов в полной амуниции.
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