Милиция разобрала баррикады на Круглоуниверситетской

17:51, 09 декабря 2013
Политика
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На улице Круглоуниверситетской представители правоохранительных органов оттеснили митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, также они разобрали защитные сооружения на этой улице, чтобы могла проехать коммунальная техника.

Как сообщал УНИАН, митингующие окружены с улицы Круглоуниверситетской и Лютеранской кордонами правоохранительных органов в полной амуниции.

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