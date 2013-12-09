Милиция разобрала баррикады на Круглоуниверситетской

Как передает корреспондент УНИАН, также они разобрали защитные сооружения на этой улице, чтобы могла проехать коммунальная техника.

Как сообщал УНИАН, митингующие окружены с улицы Круглоуниверситетской и Лютеранской кордонами правоохранительных органов в полной амуниции.