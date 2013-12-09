У внутренних войск нет приказа разгонять митингующих - пресс-служба
Внутренним войскам МВД не поступал приказ о применении силы к митингующим в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ.
“Какие-либо приказы о применении силы Внутренним войскам не поступали”, - отметили в пресс-службе, объяснив, что присутствие около 2 тыс. военнослужащих ВВ из регионов Украины, в том числе из города Васильков Киевской области, обусловлено заявкой ГУ МВД Украины в Киеве, в которой содержится просьба оказать помощь в обеспечении общественного порядка.
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Как долго будут находиться в центре столицы солдаты ВВ и почему они помогают “обеспечивать милиции правопорядок” сидя в транспортных средствах, в пресс-службе ВВ ответить не могли.
Как сообщал УНИАН, раньше пресс-секретарь внутренних войск МВД Виктория Кушнир заявила, что бойцы Внутренних войск едут в Киев не для силового разгона Майдана.
По ее словам, проходит плановая замена милиционеров, которые в течение последних дней охраняли общественный порядок в столице.