У внутренних войск нет приказа разгонять митингующих - пресс-служба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ.

“Какие-либо приказы о применении силы Внутренним войскам не поступали”, - отметили в пресс-службе, объяснив, что присутствие около 2 тыс. военнослужащих ВВ из регионов Украины, в том числе из города Васильков Киевской области, обусловлено заявкой ГУ МВД Украины в Киеве, в которой содержится просьба оказать помощь в обеспечении общественного порядка.

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Как долго будут находиться в центре столицы солдаты ВВ и почему они помогают “обеспечивать милиции правопорядок” сидя в транспортных средствах, в пресс-службе ВВ ответить не могли.

Как сообщал УНИАН, раньше пресс-секретарь внутренних войск МВД Виктория Кушнир заявила, что бойцы Внутренних войск едут в Киев не для силового разгона Майдана.

По ее словам, проходит плановая замена милиционеров, которые в течение последних дней охраняли общественный порядок в столице.