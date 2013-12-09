Две шеренги "Беркута" перегородили Крещатик (фото)

Отряд «Беркута» в количестве 60 человек перекрыл центральную улицу Киева – Крещатик.

Как передает корреспондент УНИАН, «Беркут» в полной экипировке в шлемах и со щитами выстроился в две шеренги.

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Сразу за ними стоят несколько автобусов.

Движение со стороны Крещатика на улицу Богдана Хмельницкого еще есть, но очень замедлилось.

С появлением «Беркута» на этом участке сразу увеличилось и количество мирных граждан.

С появлением «беркута» на этом участке сразу увеличилось и количество мирных граждан, вступающих в переговоры с бойцами.

Около 13.20 к автобусам бойцов спецподразделений на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого подъехал автобус, наполненный рядовыми милиционерами.