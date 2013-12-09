"Беркут" будет блокировать подачу на Евромайдан пищи, воды и новых митингующих - Яценюк

Народный депутат Украины Арсений Яценюк заявляет, что штурм не предусматривается, а просто хотят заблокировать подачу на Евромайдан еды, воды и прибытие новых митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил со сцены Евромайдана.

Яценюк отметил, что “Беркут” и внутренние войска стоят на нескольких улицах (вокруг Майдана Незалежности – УНИАН), но “сюда они заходить не будут”.

“Единственное, что я прошу, чтобы никто не поддался на провокации”, - подчеркнул депутат.

Он пошутил, что евромайдановцы будут угощать силовиков чаем и едой, “но не очень много, потому что еще останутся здесь”.

Он призвал всех людей на Евромайдане сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации.

Яценюк отметил, что силовики пытаются заблокировать подачу на Евромайдан еды, воды и прибытие новых митингующих.

“Они не пришли захватывать Майдан, их задача - окружить Майдан, не дать возможности подвозить воду, подвозить еду, подвозить снаряжение и чтобы подходили люди”, - отметил Яценюк.

Сейчас на Евромайдане священники разных конфессий со сцены читают молитвы. Люди сконцентрировались ближе к сцене.