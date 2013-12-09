В центре Киева не работают почти все продуктовые магазины и кафе
15:00, 09 декабря 2013Политика
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В центре Киева не работают почти все продуктовые магазины и заведения питания.
Участники акции протеста предлагают чай правоохранителям на Майдане Незалежности
Как передает корреспондент УНИАН, закрыты магазины, в частности, на улице Городецкого. Также не работают магазины на Крещатике, не обслуживает граждан отделение “Ощадбанка Украины”, не работают рестораны сети “Мафия”.
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На Евромайдане спокойно - люди получают еду с кухонь, которые там расположены.
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