Автомобили с Внутренними войсками перегородили Крещатик за 150 метров от баррикад (фото)

Транспортные средства, полностью набитые солдатами Внутренних войск при полной экипировке, перегородили улицу Крещатик (со стороны Европейской площади) за 150 метров от баррикад на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент правоохранители еще сидят в машинах.

Возле машин начинают собираться люди, которые призывают солдат не идти на штурм Майдана.

“Мы же такие, как вы! У вас же есть родители! Мы же защищаем и ваши права”, - кричала женщина солдатам, которые сидят в автомобилях.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент правоохранители еще сидят в машинах.

Кроме того, к солдатам подошла народный депутат от партии “Батькивщина” Александра Кужель. Она также призвала их отказаться выполнять преступные приказы и идти на штурм Майдана. В это время собравшиеся около 50 человек возле автомобилей скандировали: “Присягу народу!”.

Как сообщал УНИАН, в центр Киева стягивают силы правоохранителей, машины скорой помощи и тяжелую снегоуборочную технику. Митингующие в здании КГГА и Доме профсоюзов готовятся к штурму.

Также отряд «Беркута» в количестве 60 человек перекрыл центральную улицу Киева – Крещатик. Как передает корреспондент УНИАН, «Беркут» в полной экипировке в шлемах и со щитами выстроился в две шеренги.