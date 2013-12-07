Азаров надеется, что Украина получит безвизовый режим с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Украина выполнила подавляющее большинство требований соглашения о безвизовом режиме с ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, премьер категорически опроверг заявления оппозиции о том, что якобы пауза с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом "поставила крест" на подписании другого важного документа - соглашения о безвизовом режиме», - отметили в пресс -службе.

«Это абсолютно не так. Поскольку безвизовый режим определяется отдельным соглашением и для ее реализации необходимо полное выполнение нашим государством определенных требований, четко определенных критериев. Подавляющее большинство требований Украины выполнила», - подчеркнул премьер - мнистр.

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Среди важнейших пунктов, которые выполнила наше государство, Азаров назвал реадмиссии - прием незаконных мигрантов из стран - членов ЕС, которые проникли на их территорию с Украины.

По словам Азарова, осталось принять в Верховной Раде законопроект о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине , который защищает от дискриминации на основе сексуальной ориентации в трудовых отношениях, а также связанный с правом на однополые браки и т.п. .

«Этот законопроект сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Но лидеры оппозиции не очень «горят желанием» принять этот закон: они заблокировали работу Верховной Рады, и от них в этом вопросе многое зависит», - посетовал премьер.

Еще один технический вопрос, который необходимо решить для полного выполнения плана имплементации соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС , это внедрение системы биометрических паспортов.

«Это - трудный вопрос с организационной точки зрения. Но мы взяли на себя обязательства реализовать программу внедрения биометрических паспортов , и сейчас ведутся подготовительные работы» , - констатировал Азаров.

Он также подчеркнул на необходимости проводить разъяснительную работу среди людей, в обществе для достижения консенсуса по этим двум важным вопросам , ведь существуют различные точки зрения и подходы и по правам сексуальных меньшинств, и по внедрению биометрических паспортов, которые содержат отпечатки пальцев и другую биологическую информацию о лице, отметили в пресс - службе Кабмина.

Премьер - министр также акцентировал внимание на том, что решение важного вопроса о безвизовом режиме с ЕС связано и с позицией российской стороны.

«Именно поэтому мы предложили обсудить все противоречия в трехстороннем формате. Ведь введение безвизового режима с ЕС означает открытие безвизового режима для граждан из стран ЕС на нашей восточной границе . Поэтому российская сторона выразила обеспокоенность по этому поводу, ведь будет потерян контроль на границе, а также звучали выступления отдельных российских политиков о введении виз для граждан Украины, что для нас категорически неприемлемо. В данной ситуации без участия трех сторон будет очень трудно найти компромиссное решение», - отметил Азаров.

Он выразил надежду, что в ближайшее время такие переговоры состоятся, и «путь к подписанию соглашения о безвизовом режиме будет открыт».

«Но решать существующие проблемные вопросы в условиях блокирования Администрации Президента, правительства, парламента и других государственных учреждений довольно трудно. Я призываю ответственных политиков прислушиваться к мои словам . С безответственными политиками , экстремистами, авантюристами, провокаторами не о чем говорить. Но если политики считают себя ответственными за судьбу Украины, они должны прислушиваться», - подчеркнул Азаров.