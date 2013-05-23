Тигипко: Украина получит безвизовый режим с ЕС в 2014 году

Об этом он заявил во время онлайн-конференции на своей странице в сети Facebook, сообщили УНИАН в пресс-службе Тигипко.

Отвечая на вопрос о том, что украинцы испытывают проблемы с оформлением виз в страны ЕС, политик заявил: «Идеальным выходом было бы получение безвизового режима с ЕС. Мне кажется, мы близки как никогда к получению этого режима».

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По словам Тигипко, для отмены виз необходимо принять еще два законопроекта и пройти фазу имплементации принятых решений, которая может длиться около полутора года. «Можно ожидать, что до конца 2014 года мы получим безвизовый режим. Но до этого времени мы будем делать максимум, чтобы расширять перечень тех категорий граждан Украины, имеющих упрощенный режим получения виз», - отметил Тигипко.